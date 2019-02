மாவட்ட செய்திகள்

திணையத்தூர் கிராமத்தில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் வீணாகி வரும் தண்ணீர் + "||" + In the village of Thakirathur Water wasted by drinking water tap

திணையத்தூர் கிராமத்தில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் வீணாகி வரும் தண்ணீர்