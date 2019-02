மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி நேரு பூங்காவில், கோடை சீசனுக்காக 30 ஆயிரம் மலர் நாற்று நடும் பணி மும்முரம் + "||" + In Kotagiri Nehru park, 30 thousand flower planting work for the summer season

