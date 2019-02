மாவட்ட செய்திகள்

திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசாமி கோவிலில் ராகு பெயர்ச்சி விழா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Thousands of pilgrims participate in the Tirunelveli Nagarathaswamy temple in Rahu

திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசாமி கோவிலில் ராகு பெயர்ச்சி விழா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு