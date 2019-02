மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்கால் வாக்காளர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு எந்திரம் குறித்த செயல் விளக்கம் + "||" + An explanation of the electronic voting machine for Karaikal voters

காரைக்கால் வாக்காளர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு எந்திரம் குறித்த செயல் விளக்கம்