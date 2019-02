மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் மாநகராட்சியுடன் 18 ஊராட்சிகளை இணைக்கும் முடிவை ரத்து செய்ய வேண்டும் + "||" + The decision to link 18 panchayats with the Municipal Corporation of Nagercoil should be canceled

நாகர்கோவில் மாநகராட்சியுடன் 18 ஊராட்சிகளை இணைக்கும் முடிவை ரத்து செய்ய வேண்டும்