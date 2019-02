மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தினை மீட்டுத்தர கோரி கரூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தொழிலாளி தீக்குளிக்க முயற்சி + "||" + The worker tried to fire at the Karur Collector's office for demanding the restoration of the occupied land

ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தினை மீட்டுத்தர கோரி கரூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தொழிலாளி தீக்குளிக்க முயற்சி