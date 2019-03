மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 123 மையங்களில்பிளஸ்-2 தேர்வை 36,957 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர்கலெக்டர் ரோகிணி ஆய்வு + "||" + 123 centers throughout the district Plus-2 exam was written by 36,957 students and students Collector Rohini study

