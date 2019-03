மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு 12 ஆண்டு சிறை - கடலூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Raped the girl child A young man of 12 years in prison - Cuddalore women's court ruling

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு 12 ஆண்டு சிறை - கடலூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு