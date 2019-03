மாவட்ட செய்திகள்

மருதமலை கோவிலுக்கு செல்லும் மலைப்பாதையில் தீத்தடுப்பு கோடு அமைக்காததால் காட்டுத்தீ பரவும் அபாயம் - உடனே நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + On the mountain road to the Marudhamalai temple Due to the firing line, the danger is spreading

மருதமலை கோவிலுக்கு செல்லும் மலைப்பாதையில் தீத்தடுப்பு கோடு அமைக்காததால் காட்டுத்தீ பரவும் அபாயம் - உடனே நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை