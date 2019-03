மாவட்ட செய்திகள்

சாலையோர இரும்பு தடுப்பில் மோதி விபத்து: காரில் சென்ற ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி + "||" + A collision with a roadside iron barrier Four members of the same family were killed in the car

சாலையோர இரும்பு தடுப்பில் மோதி விபத்து: காரில் சென்ற ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி