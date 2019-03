மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னைக்கு 10 நிமிடத்திற்கு ஒரு மின்சார ரெயில் இயக்க நடவடிக்கை தி.மு.க. வேட்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் வாக்குறுதி + "||" + An electric train run from Arakkonam to Chennai for 10 minutes DMK Candidate Jegatrakshakan's promise

அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னைக்கு 10 நிமிடத்திற்கு ஒரு மின்சார ரெயில் இயக்க நடவடிக்கை தி.மு.க. வேட்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் வாக்குறுதி