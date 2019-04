மாவட்ட செய்திகள்

அமரம்பேடு ஊராட்சியில் குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி உடைந்த குழாயை சீரமைக்க கோரிக்கை + "||" + Drinking water is not available Civil disaster Request to rectify broken tube

அமரம்பேடு ஊராட்சியில் குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி உடைந்த குழாயை சீரமைக்க கோரிக்கை