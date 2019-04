மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்ராணுவ வீரர்கள் ஓட்டுப்போட மின்னணு வாக்குச்சீட்டு முறை அறிமுகம்ஈரோடு தொகுதியில் 171 பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர் + "||" + Introduce electronic ballot system for soldiers to drive Erode constituency has 171 voters

