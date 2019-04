மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காளியப்பனை ஆதரித்துஎடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தேர்தல் பிரசாரம்அமைச்சர் தங்கமணி தகவல் + "||" + ADMK The candidate supports the spray Ettapadi Palinasamy today is a campaign campaign Minister Thamgamani informed

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காளியப்பனை ஆதரித்துஎடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தேர்தல் பிரசாரம்அமைச்சர் தங்கமணி தகவல்