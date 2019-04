மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டுஅருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைதிரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Tamil New Year Special Puja at Arunasaleshwarar temple Many devotees worship the Sami

