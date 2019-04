மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகேடாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பிரசார வேன் மீது கல்வீச்சுஅ.தி.மு.க., பா.ம.க.வினர் சாலை மறியல் + "||" + Near Pappirippatti Dr. Anbumani Ramadoss was stoned on the campaign van ADMK, PMK, road stroke

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகேடாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பிரசார வேன் மீது கல்வீச்சுஅ.தி.மு.க., பா.ம.க.வினர் சாலை மறியல்