மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தையின் சேட்டையால் 49 ஆண்டுகள் திறக்க முடியாமல் போன ஐபேடு + "||" + Ipad was unable to open for 49 years

குழந்தையின் சேட்டையால் 49 ஆண்டுகள் திறக்க முடியாமல் போன ஐபேடு