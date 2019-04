மாவட்ட செய்திகள்

பிரசாரத்தில் முதல்-அமைச்சர் பணம் கொடுத்ததாக வெளியான வீடியோ:தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளோம்சேலம் கலெக்டர் ரோகிணி பேட்டி + "||" + The video released by the First-Minister paid in the campaign: We have informed the Election Commission Salim Collector Rohini interview

பிரசாரத்தில் முதல்-அமைச்சர் பணம் கொடுத்ததாக வெளியான வீடியோ:தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளோம்சேலம் கலெக்டர் ரோகிணி பேட்டி