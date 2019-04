மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பைஞ்சீலியில் நீலிவனேஸ்வரர் கோவில் சித்திரை தேரோட்டம் இன்று நடக்கிறது

Nilivaneswarar Kovil Chitra Therthottam is going to be held in Tiruppinjili today

