மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை தாலுகா புதுக்காடு கிராமத்திற்கு குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Drinking water should be provided to the village Public request

திருவாடானை தாலுகா புதுக்காடு கிராமத்திற்கு குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை