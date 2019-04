மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி அரசு கலைக்கல்லூரியில், மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க மே 6-ந் தேதி கடைசி நாள் - ஆயிரத்து 500 விண்ணப்பங்கள் வினியோகம் + "||" + Last date for May 6 to apply for student admissions

