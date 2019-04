மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஒரு வேட்பாளர் 92 முகவர்களை நியமிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + A candidate may appoint 92 agents to vote for the parliamentary constituency

