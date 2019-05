மாவட்ட செய்திகள்

மண்டியா, ஹாசன், துமகூரு ஆகிய 3 தொகுதியில் ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சி வெற்றிபெற வாய்ப்பே இல்லை - எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + Jantaratam (S) party does not have a chance to win 3 seats in Mandya, Hassan and Tumkur - says Ediyapurappa

