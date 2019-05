மாவட்ட செய்திகள்

பருவமழை காலத்தில் கூடுதலாக 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் சேமிக்க புழல் ஏரி தூர்வாரும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது + "||" + In addition to the monsoon season Save water Puzhal Lake Dredged work

பருவமழை காலத்தில் கூடுதலாக 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் சேமிக்க புழல் ஏரி தூர்வாரும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது