மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு திரண்டு வந்த கிராம மக்கள் + "||" + Ask for basic amenities Flocking to the collector office The villagers who came

அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு திரண்டு வந்த கிராம மக்கள்