மாவட்ட செய்திகள்

சிறைக் கைதிகளின் குடும்பத்தினருக்கு உதவிகளை செய்ய சிறப்பு முகாம் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு ஏற்பாடு + "||" + Special camp to help the prisoners' families The Legal Services Commission is arranged

சிறைக் கைதிகளின் குடும்பத்தினருக்கு உதவிகளை செய்ய சிறப்பு முகாம் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு ஏற்பாடு