மாவட்ட செய்திகள்

மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும் இடங்களில், கலவரம் ஏற்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சி - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + In re-polling places, Opposition parties try to riot

மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும் இடங்களில், கலவரம் ஏற்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சி - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு