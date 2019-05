மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தலை தடுக்க சென்ற, சப்-இன்ஸ்பெக்டரை டிராக்டர் ஏற்றி கொலை செய்ய முயற்சி - டிரைவர் கைது + "||" + Tractor loader for sub-inspector Try to kill - the driver arrested

மணல் கடத்தலை தடுக்க சென்ற, சப்-இன்ஸ்பெக்டரை டிராக்டர் ஏற்றி கொலை செய்ய முயற்சி - டிரைவர் கைது