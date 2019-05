மாவட்ட செய்திகள்

மறுவாக்குப்பதிவுக்காக தேனிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ‘விவிபேட்’ எந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர், சின்னங்கள் இருந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Candidates in 'Vivipat' machines Because the name, the icons Furore

மறுவாக்குப்பதிவுக்காக தேனிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ‘விவிபேட்’ எந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர், சின்னங்கள் இருந்ததால் பரபரப்பு