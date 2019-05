மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் வாரச்சந்தையில்மாம்பழம் விற்பனை சூடுபிடித்ததுவரத்து அதிகரிப்பால் விலை சரிவு + "||" + Namakkal in the weekend Mango sales are hot The decline in price is the decline

நாமக்கல் வாரச்சந்தையில்மாம்பழம் விற்பனை சூடுபிடித்ததுவரத்து அதிகரிப்பால் விலை சரிவு