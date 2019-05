மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 10 வயது சிறுமியிடம் சில்மிஷம் காவலாளி மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு + "||" + 10 year old girl in government hospital Prosecution under the Bochos Act

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 10 வயது சிறுமியிடம் சில்மிஷம் காவலாளி மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு