மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலைக்கு எதிராக விவசாயிகள் கருப்பு கொடியுடன் ஆர்ப்பாட்டம் - சேலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + 8 against the road Farmers demonstrated with black flag

8 வழிச்சாலைக்கு எதிராக விவசாயிகள் கருப்பு கொடியுடன் ஆர்ப்பாட்டம் - சேலம் அருகே பரபரப்பு