மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் நாகராஜன் பேட்டி + "||" + Drink the water shortage The action has been taken - Collector Nagarajan interview

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் நாகராஜன் பேட்டி