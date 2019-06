மாவட்ட செய்திகள்

மாட்டுவண்டிமீது கார்மோதி வாலிபர் பலிமற்றொரு சம்பவத்தில் தடுப்பில் மோட்டார்சைக்கிள் மோதி ஒருவர் சாவு + "||" + Carmati youngster kills the cow In another incident, one motorbike collides with a bite

மாட்டுவண்டிமீது கார்மோதி வாலிபர் பலிமற்றொரு சம்பவத்தில் தடுப்பில் மோட்டார்சைக்கிள் மோதி ஒருவர் சாவு