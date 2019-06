மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால்டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு + "||" + Mettur dam is not open Distribution of crops in Delta Districts

மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால்டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு