மாவட்ட செய்திகள்

4 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு: சார்மடி மலைப்பாதையில் வேரோடு சரிந்து விழுந்த ராட்சத மரம் + "||" + 4 hours traffic velocity: Giant tree falling from the roof of the Charmadi mountain

4 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு: சார்மடி மலைப்பாதையில் வேரோடு சரிந்து விழுந்த ராட்சத மரம்