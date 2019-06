மாவட்ட செய்திகள்

எனக்கும், அந்த நிறுவனத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை: நகைக்கடை மோசடியில் சி.பி.ஐ. விசாரணை வேண்டும் - ரோஷன் பெய்க் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + There is no connection between me and the company: CBI To be investigated - Roshan Beik MLA Interview

எனக்கும், அந்த நிறுவனத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை: நகைக்கடை மோசடியில் சி.பி.ஐ. விசாரணை வேண்டும் - ரோஷன் பெய்க் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி