மாவட்ட செய்திகள்

நீர் வளங்களை பாதுகாக்க மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் குமாரசாமி பேச்சு + "||" + To create awareness among the people to protect water resources - Kumaraswamy's speech at the Collector's Conference

நீர் வளங்களை பாதுகாக்க மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் குமாரசாமி பேச்சு