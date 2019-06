மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடிநீர் குறைந்ததால் தமிழகத்தில் 346 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் தினமும் தட்டுப்பாடு; வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குனர் மகேஸ்வரன் தகவல் + "||" + Because groundwater is low 346 million liters of drinking water daily Shortage in Tamil Nadu

நிலத்தடிநீர் குறைந்ததால் தமிழகத்தில் 346 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் தினமும் தட்டுப்பாடு; வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குனர் மகேஸ்வரன் தகவல்