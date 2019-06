மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்; நாராயணசாமியிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Action should be taken to improve groundwater

நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்; நாராயணசாமியிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்