மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Action taken by the Disaster Management Officers to disrupt the traffic in the Tirupur area

திருத்துறைப்பூண்டியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை