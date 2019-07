மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் பழைய அமராவதி பாலத்தில் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம் போக்குவரத்து மாற்றம் + "||" + Construction of the park at Karur Old Amaravathi Bridge

கரூர் பழைய அமராவதி பாலத்தில் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம் போக்குவரத்து மாற்றம்