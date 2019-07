மாவட்ட செய்திகள்

போதிய தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தி பாதிப்பு; 30 சதவீதம் விலை உயர வாய்ப்பு + "||" + Without enough workers Impact of Fireworks on Sivakasi, Opportunity to rise in price

போதிய தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தி பாதிப்பு; 30 சதவீதம் விலை உயர வாய்ப்பு