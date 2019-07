மாவட்ட செய்திகள்

கிருமாம்பாக்கம் அருகே தனியார் பள்ளி வேன் சக்கரம் கழன்று ஓடி சாலை தடுப்பு சுவரில் மோதியது; மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர் + "||" + A private school van ran after the wheel and crashed into a road block The students survived

கிருமாம்பாக்கம் அருகே தனியார் பள்ளி வேன் சக்கரம் கழன்று ஓடி சாலை தடுப்பு சுவரில் மோதியது; மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்