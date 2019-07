மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அருகேஓடும் பஸ்சில் கழுத்தை அறுத்துக்கொண்ட முன்னாள் ராணுவ வீரர் மனைவி + "||" + Near Mettur Wife of ex-soldier who cut his neck on a running bus

மேட்டூர் அருகேஓடும் பஸ்சில் கழுத்தை அறுத்துக்கொண்ட முன்னாள் ராணுவ வீரர் மனைவி