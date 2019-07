மாவட்ட செய்திகள்

மாநில அரசுடன் கலந்து பேசாமல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது; நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + The central government has approved the hydrocarbon project without consulting the state government Narayanasamy charge

