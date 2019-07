மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.4¾ கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ளஅரசு கல்வியியல் கல்லூரி கட்டிட உறுதித்தன்மை குறித்து கோட்டாட்சியர் ஆய்வு + "||" + Built on Rs.4¾ crores Quotasier Study on Building Stability in Government College of Education

ரூ.4¾ கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ளஅரசு கல்வியியல் கல்லூரி கட்டிட உறுதித்தன்மை குறித்து கோட்டாட்சியர் ஆய்வு