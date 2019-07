மாவட்ட செய்திகள்

உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தில் 42.7 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதுகொடசள்ளி அணை நிரம்பியது + "||" + In Uttara Kannada District 42.7 mm. Rain has been reported

