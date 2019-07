மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மூழ்கி இறந்த மீனவர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு நவாஸ்கனி எம்.பி. கோரிக்கை + "||" + Dead fishermen drowned Grant relief of Rs.10 lakh to the family

கடலில் மூழ்கி இறந்த மீனவர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு நவாஸ்கனி எம்.பி. கோரிக்கை