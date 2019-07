மாவட்ட செய்திகள்

குத்தாலம் அருகே திருமணஞ்சேரி கோவில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருட்டு சிறுவர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Two boys arrested for breaking into the temple shop in Kuttalam

